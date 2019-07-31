عثر مساء اليوم، الأربعاء ،على ثلاثة أشخاص متوفين داخل سكن في طابق سفلي لإحدى عمارات حي عنان بمدينة تيزي وزو في ظروف غامضة.



وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن الضحايا الثلاثة وهم رجلان يبلغان من العمر 25 سنة ، وفتاة في نفس العمر ، تم تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة ، فيما تم نقل امرأة رابعة ، تبلغ من العمر20 سنة إلى المستشفى حيث عثر عليها سالمة معافاة في نفس المسكن .



ولم تظهر لحد الساعة ظروف وأسباب هذه الوفاة .





