توفي 51 شخصا وأصيب 1685 آخرون في 1381 حادث مرور وقع خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يوليو و3 أوت 2019 حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 2496 تدخل من أجل 1381 حادث مرور أدى إلى وفاة 51 شخ وجرح 1685 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية وقد كانت أثقل حصيلة سجلتها هذه المصالح بولاية سطيف أين تم إحصاء 50 حادث تسبب في وفاة 14 شخصا وجرح 51 أخرين . كما قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 4346 تدخل سمح بإخماد 3497 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق أخرى إلى جانب 6645 تدخل لتغطية 5193 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.