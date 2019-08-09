حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، من استمرار موجة الحر على الولايات الداخلية الغربية والجنوبية هذا اليوم.

وأوضحت النشرية الخاصة للأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة تتجاوز 44 درجة على ولايات غليزان، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة ومعسكر.

وأكدت النشرية، أن موجة الحرارة مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.

فيما حذرت ذات المصالح من استمرار موجة الحر على الولايات الجنوبية التي قد تتجاوز درجات الحرارة بها 48 درجة تحت الظل.

وأشارت ذات النشرية، أن الولايات المعنية هي بشار، تندوف، أدرار، تمنراست، غرداية، ورڤلة والوادي.

كما أن موجة الحر مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.