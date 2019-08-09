أكد بيب قوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن إصابة اللاعب الدولي الألماني ليروي سانيه في الرباط الصليبي الأمامي للركبة قد تبعده من ستة إلى سبعة أشهر عن المنافسات.

وقال قوارديولا - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة: "أنا لست طبيبا أو معالجا بدنيا، لكن في الطبيعي مثل هذا النوع من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي الأمامي يتطلب من اللاعب 6 أو 7 أشهر للعودة".

وأوضح المدرب الإسباني قائلا "آمل بأن يتمكن ساني من العودة معنا في شهر فبراير أو مارس القادمين".

وكان السيتي أعلن أمس بأن سانيه سيجري عملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول في ملعب ويمبلي الأحد الماضي.