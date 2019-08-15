كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات الدول العربية من الذهب بلغت في أوت الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس، حيث استحوذت منطقة الأورو على 55.8% منها.

ووفقا للبيانات فإن الدول العربية مجتمعة تملك 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79% من إجمالي احتياطيات دول العالم.

ويظهر من البيانات أن السعودية تصدرت الدول العربية باحتياطيات الذهب، التي بلغت 323.1 طن والتي ضمنت لها المركز 17 عالميا. وتشكل احتياطيات المملكة من الذهب نسبة 0.94% من الاحتياطي العالمي.

فيما جاء لبنان بالمرتبة الثانية باحتياطيات وصلت في الشهر المذكور إلى 286.8 طن (0.84% من الاحتياطي العالمي)، تليه في المرتبة الثالثة الجزائر باحتياطيات عند 173.6 طن (0.50% من الاحتياطي العالمي)، ومن ثم ليبيا باحتياطيات 116.6 طن (0.34% من الاحتياطي العالمي) فالعراق بـ96.3 طن (0.28% من الاحتياطي العالمي).

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا في الآونة الأخيرة باعتباره ملاذا آمنا، وذلك في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة، والتي ألقت بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عن ما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.