تم اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة وسط الحجاج الجزائريين، حسب ما أكده رئيس البعثة القنصلية، عبد القادر حجازي.

وقال حجازي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بالحاجة بن نعيمة عائشة من مواليد الفاتح جانفي 1937 ببلدية سيدي طيفور بولاية البيض، مضيفا أن المتوفية كانت تعاني من متاعب صحية ولقيت حتفها في طريقها إلى الحرم لأداء صلاة الصبح.

وأوضح الدبلوماسي أن الحاجة المتوفية التي كانت تقطن بفندق النوال الذهبي الواقع بالساحة الشرقية للحرم (الجوميزة)، كانت تتأهب لإنهاء مناسك الحج بطواف الإفاضة.

يذكر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 13 حاجا منذ بداية موسم الحج.