أقدم صباح اليوم الأحد محتجون على غلق مقر مديرية وحدة الجزائرية للمياه بالمدية بـ "الكادنة"، تذمرا كما قالوا من انقطاع وصول المياه إلى حنفياتهم من أسبوع إلى أسبوعين رغم تعدد شكاويهم المتعاقبة لذات الإدارة.

وأردف المتحدثون في تصريحهم لـ "الخبر" والقادمون من حي مكراز بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية أثناء وقفتهم الاحتجاجية بأن ما حز في أنفسهم أكثر أنهم قضوا مناسبة عيد الأضحى في رحلات ماراطونية بحثا عن الماء وشرائه من الخواص بـ 1200 دج للصهريج، رغم أن بعضهم كانوا قد أنجزوا جزءا من أنابيب الشبكة على عاتقهم الخاص بتسديد ما بين مليون ومليوني سنتيم للشخص الواحد في حساب أحد المقاولين منذ عامين باتفاق مع إدارة الوحدة إلا أن فرحتهم بتدفق الماء نحو حنفياتهم بالمنسوب الكافي لم تعمر سوى ثلاثة أشهر.

وحاولنا الاتصال بمسؤولي وحدة الجزائرية للمياه إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أي رد أثناء الوقفة الاحتجاجية.