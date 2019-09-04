أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشلف، بإيداع المشتبه فيه بالاعتداء المسلح على محامية داخل مكتبها الحبس المؤقت بعد توجيه تهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحتي محاولة السرقة بالعنف والتعدي على محامي أثناء تأدية مهامه.

وحسب بيان للنيابة بمحكمة الشلف، فإن التحقيقات الأولية تفيد بإن المتهم يدعى "ب.ب" حاول قتل المحامية التي هي ايضا اطار بحزب "الأرسيدي" وسرقتها بتاريخ الحادثة التي تعود إلى يوم الإثنين مساءا حيث تعرضت الضحية "ب.و" إلى اعتداء عنيف داخل مكتبها بوسط مدينة الشلف، نفذه المعتدي بواسطة سلاح أبيض حيث حاول سرقة المال من الضحية التي تلقت طعنات قاتلة على مستوى الرقبة والرأس لكن لحسن الحظ مكنت مقاومتها من فرار المعتدي، الذي القي عليه القبض من طرف التجار والمارة الذين سمعوا صراخ النجدة الذي أطلقته المحامية وتم تسليمه إلى مصالح الشرطة التي حضرت بسرعة إلى مكان الحادث.