أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن رسوم تكرار العمرة التي كانت تفرض على زائري البيت الحرام لأكثر من مرة قد تم إلغاؤها، حسبما نقلته صحيفة عكاظ عن وزير الحج والعمرة محمد صالح.

وأفاد وزير الحج، "أنه صدر أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وأضاف، "أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم في راحة واطمئنان"