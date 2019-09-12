تسببت سيول الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة ليلة الأربعاء إلى الخميس على بلدية الزوابي على بعد 45 كلم عن مدينة سوق أهراس في فقدان شخص يبلغ من العمر 40 سنة، حسب ما علم من المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية النقيب رضا مسعي.

وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الشخص المفقود جرفته مياه الأمطار في حدود الساعة الـ 10 من ليلة الأربعاء إلى الخميس عندما كان على متن مركبة لنقل المسافرين وذلك بمشتة "دق النسوف" التابعة لذات البلدية.

وأضاف أن عمليات البحث تجري حاليا بكثافة تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس و بحضور سلطات الولاية والتي تم تسخير لأجلها 6 غطاسين و7 ضباط و4 صف ضباط و49 عونا تابعين للحماية المدنية إضافة إلى عتاد وآليات تتمثل في 5 شاحنات تدخل و3 سيارات إسعاف و4 سيارات ربط وحافلتين لنقل الأعوان وشاحنة لنقل العتاد.

و أشار نفس المتحدث إلى أن عمليات البحث المتواصلة من طرف مصالح الحماية المدنية تجرى حاليا انطلاقا من نقطة وقوع الحادث على مسافة بطول 12 كلم .