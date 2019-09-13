أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو ، نهاية الأسبوع المنصرم ، إمرأة بعامين سجن نافذ و أبنتها بعام حبس مع وقف التنفيذ تقومان بسرقة الثياب من محلات تجارية ببلدية ذراع بن خدة و بدفع غرامة مالية قدرت ب 100 الف دج و مبلغ 120 الف دج كتعويض على كل واحدة من المتهمتين.

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية امن ولاية تيزي وزو تم إلقاء القبض على الأم و إبنتها من قبل مصالح امن دائرة ذراع بن خدة التي فتحت تحقيق عقب تلقيها شكاوي من قبل تجار بلدية ذراع بن خدة مفادها إن امرأتين تنحدران من ولاية بومرداس تتنقلن على متن سيارة تقتحمن المحلات التجارية تدعين بغية إقتناء ثياب فأحدهن تلهى صاحب المحل و الثانية تتسلل لسرقة الثياب آو المال .