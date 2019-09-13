أغلق مواطنون الطريق السيار الرابط بين بن طلحة وسيدي موسى، وقاموا بإحراق العجلات المطاطية، للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة بعدما غمرت مياه الأمطار المتساقطة منذ ليلة الخميس إلى الجمعة بيوتهم.

وقامت مصالح الأمن (شرطة ودرك) بالتدخل، سواء لفض الاحتجاج، أو لتسيير حركة المرور التي شهدت اضطرابا كبيرا، خاصة وأن الطريق تستعمل من طرف أغلب ساكني الضاحيتين الشرقية والجنوبية للعاصمة، كما أن الطريق السريع المؤدية إلى الأربعاء هي الأخرى مغلقة بفعل نفس الاضطراب.

وفي الفترة المسائية، وصل الاضطراب في حركة المرور إلى غاية الطريق السريع المحاذية لبلدية براقي، الأمر الذي تسبب في سائقي السيارات مجبرين على المكوث لساعات على مستوى نفس الطريق.

وشهدت العاصمة الجزائر، تساقطا للأمطار ليلة الخميس إلى الجمعة تسبب في انغمار العشرات من البيوت بالماء، الأمر الذي دفع ساكنيها إلى الاحتجاج ضد، مصالح الولاية والمطالبة بالترحيل الفوري، قبل وقوع ضحايا.