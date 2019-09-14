الأمطار تداهم 40 مسكنا في ميلة
مجتمع
14 سبتمبر 2019 () - ميلة :ب. رشيد
تسببت الأمطار الرعدية التي اجتاحت مساء الجمعة ولاية ميلة في أضرار مادية لدى العديد من المنازل ببلديتي فرجيوة و عين البيضاء احريش، حيث تسربت مياه الأمطار و بكميات معتبرة للبيوت و بدرجات متفاوتة، متسببة في إتلاف أجهزة كهربائية و أثاث و افرشة، كما أكده بيان للحماية المدنية و الذي أشار إلى تسجيل 40 مسكنا غمرته المياه.
و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية لمساعدة العائلات على التخلص من المياه المسربة.
و كانت عاصفة رعدية قوية قد ضربت ولاية ميلة و لحسن الحظ لم تسجل خسائر في الأرواح.