تسببت الأمطار الرعدية التي اجتاحت مساء الجمعة ولاية ميلة في أضرار مادية لدى العديد من المنازل ببلديتي فرجيوة و عين البيضاء احريش، حيث تسربت مياه الأمطار و بكميات معتبرة للبيوت و بدرجات متفاوتة، متسببة في إتلاف أجهزة كهربائية و أثاث و افرشة، كما أكده بيان للحماية المدنية و الذي أشار إلى تسجيل 40 مسكنا غمرته المياه.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية لمساعدة العائلات على التخلص من المياه المسربة.

و كانت عاصفة رعدية قوية قد ضربت ولاية ميلة و لحسن الحظ لم تسجل خسائر في الأرواح.