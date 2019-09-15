انطلقت في حدود الثامنة من صباح اليوم الأحد بتوقيت تونس، عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية في 4325 مكتب اقتراع يضم 13115 مركز اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية دون تعطيل وفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون.

وأفاد بفون خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للهيئة في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، أن كافة المراكز فتحت أبوابها في الوقت المحدد بعد توفير المواد الانتخابية والموظفين البالغ عددهم الإجمالي 52937 من بينهم 4567 رئيس مركز اقتراع و40338 عضوا بالمكاتب.

وبخصوص المكاتب والمراكز التي ستفتح أبوابها بتوقيت استثنائي لدواعي أمنية، فقد أوضح رئيس الهيئة أن 242 مركز اقتراع بدوائر القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة، تضم 331 مكتب اقتراع ستفتح بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الظهر.

أما فيما يتعلق بمشاركة التونسيين بالخارج في العملية الانتخابية، فقد بين نبيل بفون أن نسبة الإقبال على الاقتراع بلغت تقريبا 10% إلى حدود ليلة أمس السبت مشيرا إلى أنه خلال الـ 24 ساعة ليس هناك أي مكتب مغلق بالخارج نظرا لفارق التوقيت.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 26 مترشحا من بينهم وجوه سياسية معروفة على غرار يوسف الشاهد، مترشح حزب تحيا تونس وعبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة وعبد الكريم الزبيدي، مترشح حر و نبيل قروي، مترشح قلب تونس وعبير موسى، مترشحة الحزب الدستوري الحر وحمة الهمامي، مترشح الجبهة الشعبية .

يشار إلى أنه تم تقديم إجراء الرئاسيات إلى 15 سبتمبر بسبب وفاة الرئيس باجي قايد السبسي. وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول يوم الإثنين 16 سبتمبر. وفي حالة إجراء دور ثان، سيتاح أجل ثلاثة أيام للمترشحين لتقديم طعونهم. و يكون الدور الثاني بعد مرور 15 يوما أي بداية شهر أكتوبرالمقبل.