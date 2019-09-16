أفاد حرس السواحل الليبيي بأنه أنقذ 300 مهاجر غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال شرق طرابلس.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية أمس الأحد عن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ قوله إن أول تلك القوارب كان يبعد مسافة 80 ميلا، والثاني 55 ميلا، والثالث44 ميلا شمال شرق طرابلس.

وأشار جهاز الحرس إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووجهت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس نداء إلى المجتمع الدولي من أجل تضامن أكبر وتحقيق هدف توزيع اللاجئين القابعين بمراكز الإيواء في ليبيا. وقال المسؤول عن بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري إن المفوضية ماتزال تنتظر من الأسرة الدولية تقديم مزيد من الجهد بشأن توزيع اللاجئين.

يشار إلى أن 50 ألف لاجئ مسجلين في سجلات المفوضية العليا في ليبيا، تم نقل 4600 منهم فقط إلى دول أخرى منذ نوفمبر 2017. ووفق إحصائيات المفوضية فقد تم نقل ما يزيد عن 800 مهاجر مباشرة إلى إيطاليا و456 إلى رومانيا و371 إلى دول أخرى.

وأكد الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط المتوسط فينسان كوشتيلي أن إجراءات نقل المُهاجرين واللاجئين المتواجدين في ليبيا والنيجر تُعاني من بطء ملحوظ من جهة الدُول التي تعهدت باستقبالهم.