تسببت الأمطار المصحوبة بالرعود التي تهاطلت على البرواقية بالمدية مساء اليوم الثلاثاء في تعطيل حركة المرور جزئيا بفيضان المياه فوق جسر وادي الحمام بالمخرج الشرقي لمدينة البرواقية، كما أجتاح تدفق السيول مداخل بعض عمارات حي 800 سكن أعالي المدينة مسببا فيضان أقبيتها في حين شهدت أزقة حي لارمود مداهمة لمياه كثيفة تسببت في شل حركة المرور عبرها أثناء تهاطل الأمطار.

لكن الأخطر وقع بتسرب كميات كبيرة من الأمطار إلى داخل وحدات مصنع "بوفال " للمضخات والصنابير بالمنطقة الصناعية عبر الأسقف محدثا هلعا بين حراسه ومنذرابتعطلات و بتكبد أضرار جسيمة في تجهيزاته لاحقا.وموازاة مع ذلك إجتاحت منطقة بوغزول رياح رملية عاتية موقعة حالة أرتباك وسط السكان خشية تكرار ما عرفته بعض تجمعاتهم من فيضانات وتجمعات للمياه على غرار ما وقع في الأونة الأخيرة بمنطقة لالماية على الحدود مع عين وسارة بولاية الجوار الجلفة