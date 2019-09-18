أعلن الديوان المهني للحبوب، اليوم الأربعاء، أنه اشترى ما يتراوح بين 420 ألفا و 600 ألف من قمح الطحين في مناقصة أغلقت أمس الثلاثاء، حسبما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن تجار أوربيين.

وكشف التجار، أن سعر شراء القمح بلغ نحو 211 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. وحدد بعض التجار السعر بما يتراوح بين 211 و213 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

ويمكن توريد القمح من أي منشأ لكن التجار يعتقدون أن القمح ربما يُورد من فرنسا ومنطقة بحر البلطيق.

وتشترط المناقصة شحن القمح على فترتين الأولى بين أول نوفمبر والخامس عشر من الشهر نفسه، والثانية في الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر. وفاجأ هذا بعض التجار لأن الديوان المهني تخطى فترة الشحن في أكتوبر.

وفي المناقصة السابقة في 31 جويلية، اشترت الجزائر نحو 570 ألف طن من قمح الطحين للشحن في سبتمبر.