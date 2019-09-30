أقدم صباح اليوم الإثنين، مجموعة من سكان حي "كبيندا" ببلدية الهاشمية الواقعة على بعد 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، على غلق الطريق الوطني رقم "8ب" الرابط بين بلديتي الهاشمية والبويرة احتجاجا على تأخر في تعبيد الطريق ألاجتنابي .

وحسب المحتجين فإن الأضرار التي نجمت عن بقاء استمرار الأشغال ، خاصة وأن كميات كبيرة من الغبار أضحت تتطاير في سماء البلدية مشكلة كتلة كبيرة صعب معها التنفس، كما كشفوا أن هذه الأضرار مست كبار السن والأطفال بالمدارس المحاذية للطريق.

وأوضح المحتجون، أنه كان من المقرر أن تكتمل الأشغال خلال مدة ثلاثة أشهر غير أن الشركة المكلفة لم تحترم الاجال ما جعلهم يقدمون على هذه الخطوة.