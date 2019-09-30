أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، أمس الأحد، من البليدة عن تمديد فترة التسجيلات الخاصة بدورة سبتمبر 2019 إلى غاية 15 أكتوبر الداخل وهذا للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهنيين.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إعطائه من البليدة إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد دورة سبتمبر 2019 أنه نظرا للطلب الكبير المسجل للالتحاق بمختلف مراكز التكوين المهني الذي سجلته هذه الأخيرة، تقرر تمديد فترة التسجيلات التي كانت قد اختتمت في 22 سبتمبر وهذا إلى غاية منتصف الشهر الداخل".