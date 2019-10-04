قتل 38 جنديا ماليا في هجومات على معسكرين للجيش المالي شنها إرهابيون في بداية الأسبوع حسب حصيلة رسمية جديدة نشرت مساء أمس الخميس.

و قال وزير الدفاع ابراهيما داهيرو دمبيلي للتلفزيون الوطني "أنا فخور بهولاء العناصر، هؤلاء المظليين الذين قاتلوا في مواقعهم لكن للأسف بعد تعداد اليوم دفنا 38 جثة".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها الحكومة مساء الثلاثاء الماضي تحدثت عن مقتل 25 جنديا على الأقل و فقدان 60 آخرين في الهجوم الذي وقع حول معسكري "بولكيسي" و"موندورو" وسط البلاد بين الإثنين والثلاثاء مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل 15 مسلحا.