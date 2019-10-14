حسمت الرابطة المحترفة لكرة القدم قضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة الذي لم يجرى هذا أول أمس السبت بسبب غياب أبناء سوسطارة.

وأعلنت لجنة الانضباط المجتمعة اليوم الإثنين عن خسارة اتحاد الجزائر على البساط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد أصحاب اللونين الأسود والأحمر.

كما سلطت الرابطة غرامة مالية قدرها مليون دينار على النادي العاصمي إضافة إلى حرمانه من حقوق النقل التلفزيوني للمقابلة.

من جهة أخرى عاقبت لجنة الانضباط مدرب مولودية الجزائر برنارد كازوني بالتوقيف لمقابلتين.