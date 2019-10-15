أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل محمد كورابة، اليوم الثلاثاء، ببسكرة على دخول محطة المسافرين بمطار محمد خيذر حيز الخدمة.

واستنادا لما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان للوزير الذي قام بزيارة تفقد إلى هذه الولاية، فإن أشغال المحطة الداخلية للمسافرين انطلقت سنة 2014 وكلفت الخزينة العمومية 100 مليار دج وذلك ضمن أشغال إعادة التهيئة والتوسعة.

وتمثلت الأشغال في إنجاز هياكل استقبال على غرار قاعة لاستقبال المسافرين وجناح لمعالجة الأمتعة والودائع ومكاتب لإدارة المطار إلى جانب حظيرة للسيارات.

وقد أطلع الوزير كذلك على أشغال توسعة مدرج مطار محمد خيذر ببسكرة وملحقاته التي انتهت مؤخرا حيث يمتد على مسافة 3100 متر طولي وبعرض 45 مترا.

كما استمع بعين المكان لشروحات حول مشروع تحويل مسار السكة الحديدية إلى خارج مدينة بسكرة والذي تضمن إنشاء محطة جديدة لقطارات المسافرين ومحطة أخرى لنقل البضائع عبر السكة الحديدية وذلك على مسافة 18 كلم.

وقد شدد الوزير على استلام هذا المشروع "خلال السداسي الأول من العام 2020" وعلى أهمية التكفل بحل جميع الاعتراضات على هذا المشروع.