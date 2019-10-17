أعلنت إدارة نادي اتحاد الجزائر أن لاعبي الفريق الأول قرروا استئناف التدريبات غدا الجمعة، تحضيرا لمقابلة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى ضد أهلي برج بوعريريج المقررة هذا الأربعاء بملعب عمر حمادي بالعاصمة.

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للنادي في "الفايسبوك" فإن الإدارة منحت اللاعبين مكافأة التأهل لدور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، بفضل تدخل أحد المحبين الذي أقرض النادي مبلغ 1.1 مليار سنتيم.

وكان لاعبو سوسطارة قد قرروا في 13 أكتوبر الحالي تجميد كل أنشطتهم في النادي، سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، إلى حين تسوية الوضعية العامة للنادي.

جدير بالذكر، أن الحساب البنكي للشركة الرياضية ذات الأسهم إتحاد العاصمة، لا يزال مجمّدا، على الرغم من قيام الإدارة بمراسلة السلطات القضائية، كما أن عملية بيع أسهم شركة "ETRHB" إلى "الحياة بيتروليوم" لا تزال معطلة.