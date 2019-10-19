أعلن الرئيس الشيلي سيباستيان بينييرا، مساء أمس الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو وذلك بعد يوم من مظاهرات في المدينة احتجاجا على رفع أسعار تذاكر المترو، شهدت أعمال عنف.

وقال الرئيس بينييرا "أعلنت حالة الطوارئ ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ".

وشهدت العاصمة الشيلية مظاهرات عارمة، شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجا على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق من 800 إلى 830 بيزوس (ما يقارب 1.04 أورو).

وقد أغلقت السلطات شبكة مترو الأنفاق في العاصمة بعد وقوع أضرار بالغة في العاصمة التي يقطنها نحو ستة ملايين نسمة. ومترو سانتياغو هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أمريكا الجنوبية.

وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل. وأكدت وزيرة النقل غلوريا هوت بعد اجتماعها مع رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية، أن الحكومة لن تلغي زيادة أسعار التذاكر.