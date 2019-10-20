قامت السلطات المحلية لولاية البليدة بتحديد السعر الوحدوي لرفع النفايات المنزلية ونقلها ب4.773 دج للطن الواحد وذلك بهدف تنظيم تسيير المؤسسة العمومية "متيجة نظافة", حسبما تم الإعلان عنه مساء اليوم الأحد خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي.

وقال المفتش العام للولاية حموش جمال الدين خلال عرضه لهذا الملف أنه تنفيذا لتوصيات مجلس المحاسبة بخصوص تسيير مؤسسة "متيجة نظافة" تقرر رفع السعر الوحدوي لعملية رفع النفايات المنزلية الى 4.773 دج للطن الواحد بعدما كان من قبل محدد ب 4.300 دج.

وأشار السيد حموش الى أن هذا السعر الوحدوي حدد باحتساب جميع التكاليف الثابتة وغير الثابتة ليوم واحد بدورة واحدة للشاحنة الواحدة التي حدد معدل نقلها ب 10 متر مكعب.

ويهدف هذا الإجراء -يضيف المتحدث- إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين من طرف مؤسسة "متيجة نظافة" و التكفل الجيد بالتجهيزات الخاصة بعمال النظافة (اللباس الخاص بالعمال, أحذية الحماية, البنزين, صيانة الشاحنات ...).



ومن جهته أشاد والي الولاية يوسف شرفة بتسقيف سعر رفع النفايات المنزلية عبر بلديات الولاية مؤكدا "ضرورة دعم هذه المؤسسة العمومية ماديا حتى يتمكن عمالها من أداء مهامهم على أكمل وجه خصوصا مع إنتشار ظاهرة النفايات مؤخرا في الأحياء بسبب محدودية الإمكانيات ".

كما كشف الوالي عن برمجة مساعدات مالية لعدد من البلديات حتى تتمكن من تسديد ديونها المترتبة لمؤسسة "متيجة نظافة" منذ سنة 2016.



ومن جهتهم ثمن أعضاء المجلس الشعبي الولائي هذا الإجراء الذي سيمكن -حسبهم- المؤسسة من تطوير نفسها و حل المصاعب المالية التي تواجهها.