ستقوم الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية (نفطال) قريبا بعرض قسائم وقود جديدة في السوق مع فترة صلاحية محددة (تاريخ انتهاء الصلاحية) والذي سيتم ذكره في القسيمة، حسب ما جاء اليوم الإثنين في بيان للشركة.

وتعلم الشركة أن "القسائم ذات القيمة 00. 460 دج و 00 .690 دج سيتم سحبها نهائيا من السوق ابتدءا من الفاتح جانفي لسنة 2020".

وفي هذا السياق، "تدعو نفطال زبائنها لاستعمال قسائم الوقود الحالية، قبل تاريخ السحب الذي تمت الاشارة إليه سالفا، أو الاقتراب من مصالحها التجارية المتخصصة وذلك من اجل استبدال القسائم القديمة غير المستعملة و ذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019