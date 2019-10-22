يرتقب هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، قد تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا على عدد من ولايات جنوب وشرق البلاد، حسب ما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر، أن رياحا تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم/سا وقد تصل أو تتجاوز 80 كلم/سا ستهب على ولايات بشار، أدرار، غرداية، البيض والأغواط بداية

من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم.

وحذرت النشرية من انخفاض شديد في مستوى الرؤية بالولايات المعنية بسبب تطاير الرمال.

كما ستعرف ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة والمسيلة هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتجاوز 90 كلم/سا في الفترة الممتدة ما بين منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء.

وحسب نفس المصدر، ستشهد ولايتا المسيلة وبسكرة تطايرا للرمال، مما يتسبب في انخفاض الرؤية.