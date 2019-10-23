نطق قاضي الغرفة الثانية بمجلس قضاء ميلة اليوم الأربعاء بالأحكام الخاصة بالقضية المعروفة بـ" تأشيرة حج المجاملة" التي راح ضحيتها قرابة 100 راغب في أداء مناسك الحج للموسم المنقضي والتي تراوحت ما بين البراءة إلى الحكم بخمس سنوات سجنا نافذة للمتورطين الرئيسيين في القضية.

وقد أدانت الغرفة الثانية كل من صاحبة مكتب أعمال ببلدية وادي النجاء (ميلة) وكذا صاحب وكالة سياحية من ولاية جيجل و والده بخمس سنوات حبسا نافذة مع غرامات مالية حيث قامت المحكمة برفع العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة من 4 سنوات إلى 5 سنوات عن تهمة النصب مع تبرئتهم وكذا بقية المتورطين من تهمة مخالفة التشريع المنظم لحركة الأموال من إلى الخارج.

كما أدانت ذات المحكمة زوج صاحبة مكتب الأعمال بثلاث سنوات سجنا نافذة لتورطه في القضية مع الأمر بالقبض عليه فيما أيدت الحكم الصادر من قبل في حق أخ صاحب الوكالة السياحية القاضي بإدانته بسنتين (2) سجنا نافذة كما قضت ذات المحكمة بإدانة أخت صاحبة مكتب الأعمال بسنة واحدة (1) حبسا مع وقف التنفيذ.

أما باقي المتورطين في القضية والبالغ عددهم 8 أشخاص فقد تم الحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

للتذكير فإن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت من قبل بتعويض المتضررين من عملية النصب والبالغ عددهم قرابة 100 شخص كانوا راغبين في أداء مناسك الحج لموسم 2019 خارج الحصة المعلن عنها.