قتل ثمانية عسكريين روس اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار عليهم من أحد زملائهم في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال شرقي البلاد .

وذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن مصدر مطلع في هيئات الطوارئ الروسية أن جنديا فتح النار على زملائه في فترة المناوبة في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة إثنين آخرين بجروح مضيفا أن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجندي القاتل أصيب بانهيار نفسي لأسباب وظروف شخصية لا علاقة لها بالخدمة العسكرية الإلزامية.