اقترح أسطورة كمال الأجسام والممثل العالمي وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية السابق، أرنولد شوارزنيغر، لقبا جديدا مقتبسا من دوره في سلسلة أفلامه الشهيرة ”تارميناتور” لنجم جوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو. وقال شوارزنيغر، خلال أحد حواراته التلفزيونية: ”في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي يوجد لاعب نطلق عليه لقب ”المدمر” وهو (كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز)”. وتابع: ”لكن في عالم كرة القدم لا يوجد أحد، لماذا لا نبدأ بإطلاق لقب ”المدمر” على رونالدو... إذا ما بدأ الإعلام في وصف كريستيانو بهذا اللقب سيلقى رواجا سريعا بين الجمهور”. ورد المهاجم البرتغالي على تصريحات شوارزنيغر عبر حسابه في ”إنستغرام” بقوله: ”شكرا لك، ستبقى المدمر الأول والوحيد”.