أعلنت مصادر محلية في النيجر، مقتل حوالي 10 أشخاص، جراء شن مسلحين مجهولين اليوم الأربعاء هجوماً دموياً على قاعدة عسكرية في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية اليوم عن مصدر محلي في نيامي قوله إن الهجوم استهدف قاعدة "بلابرين" العسكرية في منطقة "ديفا "الجنوبية، مضيفاً أن الموقف "غير واضح ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن".

وأشارت ذات المصادر إلى أن معدات عسكرية "تم إحراقها خلال هذا الهجوم، وهو الأحدث بين سلسلة هجمات بالمنطقة، تبنت جماعات إرهابية مسؤوليتها في السابق".

من جهته، أوضح المسؤول النيجري، أن السلطات المدنية المحلية "تستعد لتقديم المساعدة للسكان".