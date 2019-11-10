تمكنت مصلحة أمن دائرة وادي أرهيو في غليزان، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 سنة تورطوا في قتل خمسيني الأسبوع الماضي ورميه في مزرعة حيث عُثر عليه وعلامات الضرب بادية على جسده، كما لوحظ عليه آثار عض الكلاب أو الذئاب.

وحسب مصدر "الخبر"، فإن أفراد العصابة كانوا في حالة سكر، وأقدموا على فعلتهم بالأسلحة البيضاء، حيث قتلوه وتركوه يغرق في دمائه وسط الحقول. وقد قدم الجناة صباح اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية.