أعلن متحدث باسم الداخلية التركية اليوم الاثنين عن ترحيل إرهابي أمريكي، مضيفا أن اثنين آخرين أحدهما ألماني والآخر دنماركي سيتم ترحيلهما في وقت لاحق من اليوم.

وأشار المتحدث إلى الانتهاء من إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قد صرح يوم الجمعة، أن تركيا ستبدأ بإعادة عناصر "داعش" المحتجزين لديها إلى بلدانهم اعتبارا من الإثنين.