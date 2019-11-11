أعلنت مؤسسة المياه والتطهير"سيال" عن انقطاع التموين بالماء الشروب غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بعدة أحياء في بلدية معالمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا الانقطاع سببه القيام بأشغال تهيئة المدينة الجديدة سيدي عبدالله التي ستنجزها مؤسسة "كوسيدار" على مستوى بلدية معالمة والمتمثلة في ربط قناة رئيسية لتوزيع الماء، وذلك من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 عند الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف البيان أن الأحياء المعنية بانقطاع الماء الشروب هي: بلدية معالمة، دوار سيدي عبدالله ، نزالي، حي دبيشي، حي 400 مسكن، الرحمانية، حي 816 مسكن عدل Q20 .

وأكدت "سيال" أن إعادة التموين بالماء الشروب ستكون مرحليا بداية من يوم الأربعاء على أن تضمن تموين المؤسسات العمومية والمستشفيات بواسطة شاحنات الصهاريج، كما قدمت "سيال" اعتذاراتها عن هذا الانقطاع للزبائن بسبب أشغال الربط وتضع تحت تصرفهم رقم هاتف مركز الاتصال 1594 للاستفسار في كل الأوقات.