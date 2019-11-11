أصيب ما لا يقل عن 32 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث حافلة نقل للمسافرين وقع اليوم الإثنين بورقلة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع هذا الحادث إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تضمن خط وهران- حاسي مسعود بعمود كهربائي على مستوى الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة ورقلة، في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة، مثلما جرى توضيحه.

ونقل الضحايا من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مستشفى محمد بوضياف من أجل تلقي العلاج والإسعافات اللازمة، كما ذكر المصدر ذاته.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.