هلك شخص يبلغ من العمر 88 سنة اليوم الإثنين ببلدية عين كرشة (أم البواقي) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن أسباب الحادث تعود إلى تسرب غاز أحادي الكربون من موقد طهي بمنزل يقع بشارع حرشي بغدوش في بلدية عين كرشة.

و قد تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لعين كرشة و نقلوا الضحية إلى العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة حيث أكد الطبيب المناوب حالة الوفاة، وفقا لذات المصدر.

وفتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث.