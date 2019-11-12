توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية عشرة (18) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف من ليلة أمس الإثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين تڤرت وحاسي مسعود.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن هذا الحادث، الذي وقع تحديدا في النقطة الكيلومترية رقم 80، نجم عن اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وشاحنة للتبريد بحافلة لنقل المسافرين تضمن خط حاسي مسعود- الجزائر العاصمة، مثلما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية الملازم الأول محي الدين ميموني، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بورڤلة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الضحايا الثلاثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجيرة وكذا الجرحى والمصابين إلى مصلحة الاستعجالات التابعة لذات المؤسسة الصحية من اجل تلقي الإسعافات اللازمة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.