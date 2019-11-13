تم، أمس الثلاثاء، حجز 50.160 أورو ومسدس أوتوماتيكي من عيار 8.5 ملم بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" من قبل مصالح الجمارك، حسب ما علمت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، لدى المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت مصالح الجمارك، أن مبلغ العملة الصعبة المحجوز كان بحوزة أربعة مسافرين كانوا متوجهين إلى اسطنبول (تركيا) ونيامي (عاصمة النيجر)، فيما تم حجز المسدس الأوتوماتيكي من نوع (بريني/Bruni) مصحوب بـ 50 رصاصة، لدى مسافر جزائري قادما من باريس (فرنسا).