لفظت بالاستعجالات الطبية بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة طالبة جامعية أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء تواجدها بالجامعة.

وعلم أن الضحية تدرس بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ماستر2 إعلام و تعد من الطلبة المتفوقين وخلفت هذه الحادثة هلعا و خوفا في أوساط الطلبة الذين تفاجؤوا بما أقدمت عليه زميلتهم التي حولت إلى العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة .

و للإشارة فإن الضحية تشكو ضغوطا نفسية. وفتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة .