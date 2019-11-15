ذكرت مصادر أمنية عراقية مقتل 4 أشخاص جراء انفجار وقع، مساء الجمعة، قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وسط استمرار مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات.



وأشارت المصادر إلى أن الانفجار نجم عن دراجة مفخخة، موضحة أن الحادث أودى بحياة 4 أشخاص وأسفر عن إصابة 20 آخرين.



وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة.