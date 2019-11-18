توفي رضيع وأصيب ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة مساء أمس الأحد، ببومدفع (55 كلم شرق عين الدفلى)، إثر حريق منزل تسبب فيه تسرب غاز البوتان، حسبما علم اليوم الإثنين من الحماية المدنية.

وقال المصدر، أن الحريق نشب إثر تسرب غاز البوتان من قارورة كانت تزود فرن المطبخ الموجود بهذا المنزل المبني بالآجر والقرميد، مشيرا إلى وفاة رضيع يبلغ من العمر سنتين وإصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 52 و 70 سنة بحروق متفاوتة الخطورة.

ومنعت سرعة تدخل عناصر الحماية المدنية انتشار الحريق لباقي غرف المنزل حسب المصدر الذي لفت إلى إجلاء الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات ببومدفع.

وفي أعقاب وقوع هذا الحادث فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للحريق.