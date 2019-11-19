أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء عن أسفه إزاء إعلان واشنطن أن المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية لن نعدها غير قانونية بعد الآن.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الأمين العام قلقا بشأن تجاهل واشنطن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام "نأسف على قرار الولايات المتحدة وإعلانها."



وأكد أن موقف الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات الصهيونية لم يتغير.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الاثنين أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية على أنها مخالفة للقانون الدوليي في تناقض مع موقف إدارة أوباما إزاء هذه القضية.