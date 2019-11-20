بلغت الإيرادات الجمركية للجزائر قيمة 781.97 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقابل 741.52 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2018 أي بارتفاع قدره 5.46 بالمائة, حسبما علمته (وأج) لدى

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء،أن هذا التحسن يرجع أساسا إلى التحصيلات "الاستثنائية"التي أنجزت بعنوان التسوية من مداخيل الجمارك بميناء الجزائر خلال هذه الفترة والتي ارتفعت إلى 127.95 مليار دج. وتم صب إيرادات الجمارك في ميزانية الدولة بما مقداره 670.88 مليار دج مقابل 640.54 مليار دج في 2018 أي بارتفاع حوالي 4.74 بالمائة.

وحسب ذات المصدر، شكلت الإيرادات الموجهة لخزينة الدولة نسبة 85.79 بالمائة من إجمالي إيرادات الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019. أما الحصة الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية فقد بلغت68.44 مليار دج مقابل 64.57 مليار دج، أي بارتفاع يقارب 6 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

وحسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف بالمديرية العامة للجمارك فإن الإيرادات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت حوالي37.59 مليار دج مقابل 31.09 مليار دج، أي بارتفاع 21 بالمائة. أما بخصوص الإيرادات الموجهة لصندوق حسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت حوالي 4.25 مليار دج مقابل3.83 مليار دج، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 10.76 بالمائة.

وبلغت المداخيل الموجهة للبلديات من يناير إلي سبتمبر الفارط، 811.62 مليون دج مقابل 1.472 مليار دج، أي بانخفاض قدره 44.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وإجمالا بلغت المداخيل الجمركية سنة 2018 ما مقداره 28. 1.026 مليار دج مقابل 1.005.81 مليار دج في 2017 ، أي بارتفاع 03. 2 بالمائة. وحسب ذات المصدر فإن نحو 86 بالمائة من مجموع التحصيلات الجمركية ساهمت في تمويل ميزانية الدولة بقيمة 13. 882 مليار دج .