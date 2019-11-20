تم ليلة أمس الثلاثاء إلى الأربعاء، إنقاذ وإجلاء 15 صيادا من الهلاك كانوا على متن سفينة صيد السردين من صنف 14 مترا بعدما تعرضت هذه الأخيرة للغرق بالقرب من ميناء زموري (شرق بومرداس)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بخلية الاتصال الملازم أيت قاسي أحمد ، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن السفينة المذكورة تعرضت للغرق في حدود الساعة الـ 8 و20 دقيقة من ليلة أمس الثلاثاء بعد تسرب مياه البحر إلى داخلها شرق ميناء زموري على عمق 30 مترا.

وبعدما أكد بأن حالة البحر كانت ملائمة للصيد البحري عند وقوع الحادث، أشار المصدر، إلى أنه تم إنقاذ طاقم هذه السفينة التي خرجت للصيد في ظروف عادية من طرف زملائهم الصيادين الذين كانوا يصطادون على متن قواربهم بالقرب من القارب الذي غرق، استجابة لنداء استغاثتهم.

وعلى إثر تدخل مصالح الحماية المدنية بالمنطقة تم إجلاء طاقم الصيادين المنقذين مع تحويل أحدهم نحو المصحة القريبة بعد تعرضه لصدمة نفسية بسيطة جراء هذا الحادث.