كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله عن طموح بلاده إلى زيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل بحلول عام 2024.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان في وقت متأخر ليل الأربعاء أن "الإستراتيجية التي ستتبعها انطلاقا من العام 2020، ترتكز على أربع أسس رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وزيادة معدلات الإنتاج، بهدف رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا". ويبلغ متوسط إنتاج ليبيا الحالي من النفط 1.3 مليون برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى أن تكلفة الخطة ستكون في حدود 60 مليار دولار تشمل 15 مليار دولار من الميزانية الحكومية والباقي من طرف المستثمرين، حيث سيتطلب ذلك بذل جهود إضافية من أجل القيام بعمليات الشراء وجذب الاستثمارات اللازمة.

وتقلصت احتياطات النقد الأجنبي الليبي منذ عام 2013، وسجلت خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ولا يعترف المجتمع الدولي إلا بسلطة مؤسسة النفط ومقرها طرابلس في بيع النفط الليبيي وتذهب إيراداته إلى البنك المركزي في طرابلس.