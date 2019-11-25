أكد وزير المالية، محمد لوكال اليوم الإثنين بمجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر.

وأوضح لوكال خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن تطبيق مشروع القانون سيسمح برفع "القيود" على الاستثمار بمجرد إلغاء قاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر والتي تقرر الحفاظ عليها فقط فيما يخص القطاعات الإستراتيجية لا سيما المحروقات.

و في رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص فتح مكاتب للصرف بالجزائر، أوضح الوزير "أن المكاتب التي تم اعتمادها من قبل بنك الجزائر قد أعادت التراخيص التي منحت لها بحجة انعدام الأرباح و ضعف النشاط السياحي".

و فيما يتعلق بقيمة الدينار الجزائري، قال لوكال أنها عرفت انخفاضا خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 قبل أن تشهد "استقرارا نسبيا".

و على صعيد أخر، أكد الوزير أن الجزائر لن تلجأ إلى التمويل الخارجي إلا في حالة تمويل مشاريع هيكيلية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

و خلال الجلسة العلنية، اعتبر لوكال أن التهرب الضريبي قد بلغ مستوى "غير مقبول"، مشددا بأن الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية و عصرنتها لتمكينها من استرجاع تلك الأموال.

و أشار إلى أن التمويل غير التقليدي يعد "دينا طويل المدى" بالنسبة للخزينة العمومية التي ستسدده على مدى 30 سنة و بنسبة فائدة لا تتعدى 0.5 بالمائة، مضيفا أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 0.78 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

و فيما يتعلق بمستوى التضخم، أشار الوزير إلى انخفاض معدله بشكل ملحوظ إذ انتقل إلى 2.01 بالمائة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.45 بالمائة نهاية سبتمبر 2018.

و جاء هذا الانخفاض، يضيف لوكال، بفضل تدابير عديدة للحد من التضخم منها تكثيف انجاز أسواق الجملة و التجزئة و استكمال احتواء التجارة غير الشرعية و مكافحة الممارسات الاحتيالية فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة و استقرار سعر الصرف.

و فيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لما جاء به مشروع القانون أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ، إضافة إلى أن جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار كما أن الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على أساس سعر الصرف الرسمي.

و اعتبر أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة "موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر" دون غيرهم.

و بخصوص التكفل الاجتماعي، أوضح الوزير أن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية. و أضاف أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل إصلاحه ضرورة.

و ذكر أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح "على المدى القصير" مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إصلاح التحويلات "عملية طويلة و معقدة و حساسة اقتصاديا و اجتماعيا و تتطلب نهجا شاملا للإصلاح و دراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين".

و تخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية. وقال الوزير بهذا الخصوص: "عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر إلى النصف و مبلغ الدعم غير المباشر إلى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز".