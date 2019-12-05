أفادت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بنجاح ثلاث عمليات زرع الكبد انطلاقا من متبرعين أحياء أجريت في نفس اليوم ولأول مرة في مجال زرع الكبد بالجزائر.

وأوضحت الوزارة أنه "ولأول مرة في مجال زرع الكبد بالجزائر, تجرى ثلاث عمليات زرع الكبد من مانحين أحياء بنجاح في نفس اليوم. ويتعلق الأمر بعمليتين أنجزتا بالمستشفى العسكري الجهوي بقسنطينة".

وأشادت الوزارة في هذه المناسبة "بالمؤسسة العسكرية التي فتحت أبوابها وساهمت في تطوير نشاط زراعة الأعضاء بالجزائر".



بينما أجريت العملية الثالثة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة "بيار وماري كيري" بالجزائر العاصمة, حسب ذات المصدر الذي أكد أن العمليات الثلاثة قد أجريت تحت رعاية الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.



وجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تعرف نشاطا حيويا بفضل فرقها الطبية المتواجدة في مختلف المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بعمليات زرع وانتزاع مختلف الأعضاء.

وفي هذا الصدد, سجلت الوكالة, حتى شهر نوفمبر المنصرم, معدلا يتراوح بين 10 و14 عملية زرع في الأسبوع, منها 231 عملية زرع كلية أجريت بالاستناد إلى القائمة الوطنية للانتظار, و299 زرع قرنية و330 زرع للخلايا الجذعية المكونة للدم, وهذا بفضل توسيع شبكة الزرع الذاتي وفتح خمسة مراكز جديدة على المستوى الوطني.