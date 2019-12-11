هلك شاب أمس الثلاثاء بولاية الجلفة بعد أن سقط عليه هيكل صهريج فارغ، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بحي "عين الشيح" بمحاذاة المحطة البرية (القديمة)، وذلك لأجل حادث سقوط خزان مائي فارغ بسعة 6.000 لتر على شاب يبلغ من العمر 31 سنة.

وقد توفي الضحية في عين المكان، بعد أن سقط عليه الصهريج الذي كان يحاول نقله إلى شاحنة،علما أن الضحية كان يعمل داخل ورشة بناء سكنات خاصة.

وفور تدخل الأعوان، تم تحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية.