أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاختبار الأول لصواريخ "بوزدوغان" (جو- جو) المطورة من قبل شركة "SAGE" التركية، تم بنجاح.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الشركة المذكورة ستقوم بإنتاج مزيد من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي. ولفت إلى أن قيادة القوات البحرية التركية بدأت برسم خريطة قاع البحر في القطب الجنوبي.

وتابع قائلا: "تباحثت مع رئيس الوزراء البريطاني في هذا الشأن، ومن الممكن أن نقوم بأبحاث مشتركة مع بريطانيا في القطب الجنوبي".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو الانتقال من صفة الدولة المراقبة في القطب الجنوبي إلى صفة البلد الاستشاري، ونسعى لأن تكون لنا كلمة حيال مستقبل القطب".

وجاء تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية وأكاديمية العلوم التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وكشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، في الـ 26 من نوفمبر 2019، عن نجاح أول عملية إطلاق لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع.

ونشر الوزير مقطع فيديو لعملية اختبار الصاروخ الجديد، يظهر لحظات إطلاق الصاروخ وإصابته أهدافَه بدقة متناهية.