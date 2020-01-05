مثل اليوم الأحد 38 مرشحا للهجرة غير الشرعية أمام قاضي الجنح بمحكمة تنس (56 كم شمال غرب الشلف)، عن تهمة "محاولة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية".

وخلال جلسة الجنح بمحكمة تنس تم تقديم 38 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 40 سنة حيث حاولت هذه المجموعة خلال 48 ساعة الأخيرة مغادرة التراب الوطني عبر ثلاث قوارب انطلاقا من ساحلي سيدي عبد الرحمان والقلتة (غرب تنس).

الموقوفين ينحدرون من مختلف بلديات الشلف أغلبهم شباب ومن ضمنهم امرأة.

وقد أصدر رئيس الجلسة بحق المتهمين حكما يقضي بدفع غرامة مالية قدرها 50.000 دينار لكل واحد منهم.

في سياق ذي صلة، ينتظر يوم غد الاثنين أن يحاكم 30 مرشحا للهجرة غير الشرعية آخرين تم توقيفهم صبيحة اليوم الأحد من طرف المحطة البحرية الرئيسية التابعة لحرس السواحل.